İmam hatip lisesi öğrencileri, Kanada'daki robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "Team Robotics" takımı, Kanada'da düzenlenen robot yarışmasında (FIRA Canada 2025) dünya şampiyonu oldu.

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Kanada'daki uluslararası yarışmaya davet edilen Team Robotics, "Hurocup Sprint" ve "Mission Impossible" kategorilerinde dünya şampiyonluğu, "DRC Explorer" ve "Wheeled All Sports" kategorilerinde ise dünya ikinciliği elde etti.

7 ülkeden 130 takımın katıldığı şampiyonadan 4 ödülle yurda dönen imam hatipli öğrenciler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Bölümü Koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, okullarının vizyonunun uluslararası robot yarışmalarında boy göstermek, tecrübe edinmek, derece ve kupalar kazanmak olduğunu söyledi.

Başarıcı, takımlarının Güney Kore'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup"'ta da dünya şampiyonu olduğunu hatırlattı.

Bu yıl Kanada'daki şampiyonada 2 dünya şampiyonluğu ve 2 dünya ikinciliği kazandıklarını aktaran Başarıcı, şöyle devam etti:

"Yapay zeka temalı robotlarımızın tamamı, ileriye dönük projelerde kullanılabilecek düzeyde alt projeler içeriyor. Dünya şampiyonu olduğumuz 'Hurocup' robotumuzun temel görevi, 3 metrelik alanda düz şekilde koşu yapması, çizgilerin dışına çıkmaması ve bitirdikten sonra bitiş çizgisinden de 2-3 adım geriye doğru gelmesidir. Bunu tamamen görüntü işlemeyle ve yapay zekayla yapıyoruz."

Deprem sonrası insani yardım robotu

Dünya ikincisi oldukları projeye de değinen Başarıcı, tekerlekli robotların yeteneklerini sergilediği "Wheeled All Sports" ve doğal afetler sonrasında arama-kurtarma robotları geliştirmeyi teşvik eden "DRC Explorer" kategorilerinde ikinci sırayı alarak güçlü performans sergilediklerini anlattı.

Başarıcı, projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Dünya ikincisi olduğumuz çok değerli projemiz, 'DRC Explorer' kategorilerinde yarışan, deprem sonrası insani yardım robotudur. Robotun temel işlevi, afet sonrası ilgili kişiye ilgili ilacı götürmek. Bununla alakalı parkurumuz var. Bu parkurda renklere göre robot aldığı görüntüyü analiz ediyor ve götürmesi gereken noktaya götürüp bırakıyor."

Öğrenciler ülkelerini başarıyla temsil etti

Takım üyelerinden 10. sınıf öğrencisi Abdullah Duran, deprem sonrasında ilaç ve gıda ürünlerinin depremzedelere ulaştırılmasını sağlayan robotu tasarlarken yapay zekayı kullandıklarını söyledi.

Duran, "Bu robot, depremde acil yardım malzemelerini gerekli kişilere iletmekle görevli olarak tasarlandı. Enkazın üstünden gidecek, o aradan onlara paketleri bırakacak ve başladığı noktaya geri dönecek. İleride hedefim yapay zeka mühendisi olmak. Bu robotları ülkemizde gerçek hayata döndürmek istiyorum." dedi.

Ekibin kaptanı 11. sınıf öğrencisi Huzeyfe Ömer ise şunları dile getirdi:

"'Wheeled Sports Robots' dediğimiz, spor yapan ve yapay zekayla çalışan bu robotu tasarladık. Robotun bir sensörü var, çizgiyi takip ediyor. Hangi renge göre hangi spora gitmesi gerektiğini biliyor. Orada penaltı kullanma, halter kaldırma, ok atma veya bowling atışı gibi görevleri yapıyor. Sonra başladığı yere geri dönüyor. Bunları tamamen sensörleri ve kamerasıyla kendi başına yapıyor. Bu robotu yapay zeka kullanarak yaptık. Bu tarz robotlar yapay zekayla çalıştığından kod tarafının hazırlanması daha uzun sürüyor. Çok şükür güzel sonuç elde ettik."

Takım üyelerinden Ahmet Efe Kılıç da en baştan beri hedeflerinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve derece getirmek olduğunu vurguladı.

Kılıç, "Bu hedefimiz doğrultusunda çok sıkı çalışarak dünya şampiyonu olduk. Planlaması, tasarımı, yazılımı yaklaşık 6 ay sürdü. Başladığımız ilk andan son güne kadar yazılımı devam ettirdik. Robotumuzu geliştirmeye devam ederek turnuvaya katıldık. Ülkemizi gururla temsil ettik. İnşallah ileride başka yarışmalarda da şampiyonluklar almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.