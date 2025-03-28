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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Serdal Adalı, 26 Mart Çarşamba günü kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret" nedenleriyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü ise Serdal Adalı'nın beyanlarının kulüp sosyal medya hesabından yayınlanması suretiyle aynı nedenlerle disipline gönderildi.

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