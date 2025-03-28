Danla Bilic'in başı eski jokey sevgilisiyle dertte! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in, eski jokey sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Abone ol

Danla Bilic ve eski sevgilisi Berk Çetin hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündem oldu.

Sabah'ın haberine göre, Bilic ile sevgilisi Berk Çetin'in ilişkisi ocak ayında sona erdi. Ancak iddialara göre, Çetin ünlü sosyal medya fenomenini ısrarla takip etmeye devam etti.

Çetin'in, Bilic ile defalarca iletişim kurmaya çalıştığı öğrenildi.

KURYE KILIĞINA GİRDİ

30 yaşındaki Bilic'i telefonla ve çevresi aracılığıyla rahatsız ettiği belirtilen Çetin'in kurye kılığına girip Bilic'in evine gittiği de iddialar arasında.

Bilic'in eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı biliniyor. Çetin'in Bilic'in iş yerine giderek bu kararı ihlal etmesi üzerine, Bilic savcılığa başvurdu.