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Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem! Alarm sistemleri devreye girdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem! Alarm sistemleri devreye girdi

 Myanmar'da çok şiddetli depremler meydana geldi. Orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı başkentteki yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken, çok sayıda bina tahliye edildi.

Tayland'da da şiddetli hissedildi

 7,7 büyüklüğünde deprem Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi.

Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

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