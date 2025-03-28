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Mehmet Şimşek'ten Ziraat Bankası paylaşımı

Mehmet Şimşek'ten Ziraat Bankası paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankasının sağladığı 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin, "Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

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Şimşek, sosyal medya hesabından Ziraat Bankasının 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu dış finansmanın önemine işaret eden Şimşek, "Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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