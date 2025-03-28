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Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, 43 yaşında hayatını kaybetti. Hazırladığı yatırım videoları ile tanınan Evren Devrim Zelyut, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

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Ekonomist Evren Devrim Zelyut, 43 yaşında hayatını kaybetti. NTV'de yer alan habere göre  Zelyut, Youtube hesabı üzerinden paylaştığı videoları ile adından söz ettirdi. İstanbul doğumlu Zelyut, Marmara Üniversitesi'nde iktisat eğitimi aldı. Birçok markadaki çalışmaları ardından Avrasya Yatırım’ı kurdu. 

Son paylaşımında "Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum" demişti

Zelyut en son sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…"

Evren Devrim Zelyut kimdir?

Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Gazeteci Rıza Zelyut'un oğludur. Devrim Zelyut, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi.

Çalışma hayatına Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak adım attı. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak çalıştı. 2010 yılında Arıkanlı Holding’te ise yönetim danışmanı olarak görev aldı. 2013 yılında da kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurdu.

Ayrıca Youtube hesabından da takipçilerine yatırım tavsiyeleri vermeyi sürdürdü.

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