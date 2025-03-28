BIST 9.439
DOLAR 38,01
EURO 40,94
ALTIN 3.762,90
HABER /  GÜNCEL

Ramazan Bayramı tatili başladı yollar hareketlendi

Ramazan Bayramı tatili başladı yollar hareketlendi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

Abone ol

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.

Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, bugün akşam saatleri ile yarın trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek'ten Ziraat Bankası paylaşımı
Mehmet Şimşek'ten Ziraat Bankası paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Türk öğrenci Rümeysa'nın gözaltına alınmasına tepki
ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Türk öğrenci Rümeysa'nın gözaltına alınmasına tepki
Pegasus'tan Ramazan Bayramı tatili için 157 ek sefer
Pegasus'tan Ramazan Bayramı tatili için 157 ek sefer
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ı galibiyete taşıdı
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ı galibiyete taşıdı
İBB'ye 'yolsuzluk' soruşturmasında tanık Gökhan Taşkapan'ın ifadesi ortaya çıktı
İBB'ye 'yolsuzluk' soruşturmasında tanık Gökhan Taşkapan'ın ifadesi ortaya çıktı
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Beşiktaş ile Galatasaray, 358. randevuya çıkıyor
Beşiktaş ile Galatasaray, 358. randevuya çıkıyor
ABD Başkanı Trump, Biden döneminde Politico'ya verilen 8 milyon doların peşinde
ABD Başkanı Trump, Biden döneminde Politico'ya verilen 8 milyon doların peşinde
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ye sevk edildi
Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem! Alarm sistemleri devreye girdi
Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem! Alarm sistemleri devreye girdi
Danla Bilic'in başı eski jokey sevgilisiyle dertte! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Danla Bilic'in başı eski jokey sevgilisiyle dertte! Uzaklaştırma kararı aldırdı