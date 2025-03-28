Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçlarının programı belli oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Nisan Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
13 Nisan Pazar:
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
14 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)