BIST 9.430
DOLAR 38,01
EURO 40,96
ALTIN 3.762,65
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin 31 Aralık 2024 itibarıyla dış borcu açıklandı

Türkiye'nin 31 Aralık 2024 itibarıyla dış borcu açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Aralık 2024 itibarıyla 515,5 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 261,1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Abone ol

Bakanlık, 31 Aralık 2024 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 515,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 39 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 261,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,7 seviyesinde tespit edildi.

Hazine garantili dış borç stoku ise 16,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 7 trilyon 156 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 16,5 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 10 trilyon 720 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 24,7 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayram tatilinde yoğun yağış var! Plan yapacaklar dikkat uzman isim tek tek açıkladı
Bayram tatilinde yoğun yağış var! Plan yapacaklar dikkat uzman isim tek tek açıkladı
Üç aylık enflasyon ne kadar olacak? İpucu, beklenti anketinden çıktı
Üç aylık enflasyon ne kadar olacak? İpucu, beklenti anketinden çıktı
66 yaşında kalçasını ve el bileğini kırdı bir haftada Medipol’de ayağa kalktı
66 yaşında kalçasını ve el bileğini kırdı bir haftada Medipol’de ayağa kalktı
'İmamoğlu'nun kasası' denilen iş insanı Adem Soytekin'in ifadesi ortaya çıktı
'İmamoğlu'nun kasası' denilen iş insanı Adem Soytekin'in ifadesi ortaya çıktı
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
Ramazan Bayramı tatili başladı yollar hareketlendi
Ramazan Bayramı tatili başladı yollar hareketlendi
Mehmet Şimşek'ten Ziraat Bankası paylaşımı
Mehmet Şimşek'ten Ziraat Bankası paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Türk öğrenci Rümeysa'nın gözaltına alınmasına tepki
ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Türk öğrenci Rümeysa'nın gözaltına alınmasına tepki
Pegasus'tan Ramazan Bayramı tatili için 157 ek sefer
Pegasus'tan Ramazan Bayramı tatili için 157 ek sefer
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ı galibiyete taşıdı
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ı galibiyete taşıdı
İBB'ye 'yolsuzluk' soruşturmasında tanık Gökhan Taşkapan'ın ifadesi ortaya çıktı
İBB'ye 'yolsuzluk' soruşturmasında tanık Gökhan Taşkapan'ın ifadesi ortaya çıktı