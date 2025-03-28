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Üç aylık enflasyon ne kadar olacak? İpucu, beklenti anketinden çıktı

Üç aylık enflasyon ne kadar olacak? İpucu, beklenti anketinden çıktı

Emekli zammı ve memur maaş zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları için beklenti anketleri gelmeye başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor. Üç aylık enflasyonun yüzde 10.5'e çıkması bekleniyor.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammını işaret eden toplam enflasyon ilk iki ayda yüzde 7,31 oldu. 2,87’lik enflasyon beklentisi ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesabı yapıldığında oranın yüzde 10,5’e çıkması bekleniyor. Memur ve memur emekli zammı içinse yüzde 9,34’lük artış tahminleri yapıldı.

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

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