AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması

Ticaret Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından EspressoLab'e giderek video paylaşan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri EspressoLab'e de yer vermişti.

ESPRESSOLAB'E GİDİP VİDEO PAYLAŞMIŞTI

CHP'nin boykot çağrısının ardından eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara'da bir grup AK Partili milletvekili ile birlikte EspressoLab'in kentteki bir şubesine gitmişti. Varank, sosyal medya hesabından da burada çektiği bir videoyu paylaşmıştı.

VARANK'A 'ÖRTÜLÜ REKLAM' SORUŞTURMASI

Söz konusu paylaşımın ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması başlattı. Soruşturmayı duyuran ise Varank'ın kendisi oldu.

Varank, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir. Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu. Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım. Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum."