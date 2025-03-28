Yapay zeka, Beşiktaş - Galatasaray derbisini kazanacak takımı açıkladı

Yapay zeka, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi için skor tahmini yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne olacak. Tüpraş Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Ligde son iki maçtır galip gelemeyen Beşiktaş, seyircisinin önünde Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor.

Siyah-beyazlılar ayrıca rakibinin ligdeki namağlup serisine de son vermenin peşinde olacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray da zorlu mücadelede rakibine boyun eğmek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile olan puan farkını korumak için karşılaşmada sahne alacak.

Dev maç öncesi pek çok futbol yorumcusu, derbi ile ilgili öngörüsünü açıklarken bizler de Tümspor olarak yapay zekadan maçın sonucu ile ilgili bir tahminde bulunmasını istedik.

YAPAY ZEKAYA GÖRE BEŞİKTAŞ 2-1 KAZANACAK



Yapay zeka, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki maçların her zaman heyecan verici ve öngörülemez olduğunu belirterek, "Her iki takım da güçlü kadrolara sahip ve rekabetçi bir atmosfere sahipler. Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak olması, onları maç özelinde biraz daha avantajlı kılabilir. Ancak, Galatasaray da son dönemde iyi bir form yakaladı ve şampiyonluk için iddialı." dedi.

Karşılaşma ile ilgili skor tahmininde de bulunan yapay zeka, şunları aktardı:

"Beşiktaş’ın evinde biraz daha baskı kuracağını ve maçın oldukça çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. 2-1’lik bir Beşiktaş galibiyeti ihtimali yüksek gibi görünüyor."

DERBİDE GOL ATMASI MUHTEMEL İSİMLER

Maçı Beşiktaş'ın kazanma olasılığını daha yüksek bulan yapay zeka, derbide, her iki takım adına gol atması beklenen isimleri de açıkladı.

Beşiktaş adına her ne kadar son haftalardaki performansı düşüşte olsa da Ciro Immobile'nin gol yollarında Rafa Silva ile birlikte en etkili isim olmasını beklediğini kaydeden yapay zeka, Galatasaray'da da son dönemdeki etkili performansı nedeniyle Osimhen'in derbide gol atabileceğini belirtti.

KAYNAK: Tümspor