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Galatasaray yeni kalecisini İtalya'dan mı getirecek?

Galatasaray yeni kalecisini İtalya'dan mı getirecek?

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın boşluğunu kimin dolduracağı merak konusu olurken İtalyanlardan sürpriz bir iddia geldi.

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Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'nın büyük oranda takımdan ayrılması bekleniyor.

14 senedir sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Uruguaylı eldivenden doğacak boşluğu kimin dolduracağı ise merak konusu.

Galatasaray'ın hedefi Vanja Milinkovic-Savic

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, Torino'nun kalecisi Vanja Milinkovic-Savic'i radarına aldı. 

Torino görüşmelere açık

Galatasaray'ın Sırp eldiven Savic konusunda ciddi olması durumunda Torino'nun görüşmelere açık olduğu belirtildi.

Oyuncu maaşını artırmak istiyor

28 yaşındaki kalecinin de 700 bin euroluk net maaşını artırmak istediği ve vedayı düşünebileceği aktarıldı.

KAYNAK: NTV SPOR

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