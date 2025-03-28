Myanmar'da deprem felaketi! Ölü sayısı belli oldu

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk belirlemelere göre 144 kişinin hayatını kaybettiği, 730'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.Abone ol
Myanmar'daki askeri yönetim, ülkede bugün meydana gelen depremlere dair açıklamada bulundu.
7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 144 KİŞİ ÖLDÜ, 730'DAN FAZLA KİŞİ YARALANDI
Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 144 kişinin öldüğü, 730'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Sabah Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.