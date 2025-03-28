Erdoğan: CHP Genel Başkanı siyasi mandacılık talep ediyor

"Türkiye'yi yabancıya şikayet ettiler" sözleriyle CHP lideri Özgür Özel'e eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; ''Bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Erdoğan, "Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaya kadar her türlü kepazelik sergilendi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Rabbim bu mübarek ayda kendi rızası için edilen duaları yapılan ibadet ve hayırları kabul buyursun diyorum. 28 gün boyunca işte bu niyetle Ramazan’ı Şerif’i hep beraber idrak etmeye çalıştık. Sivil toplum tarafında vakıflarımız derneklerimiz gönüllü kuruluşlarımızla siyaset tarafında teşkilat mensuplarımız belediyelerimiz üyelerimizle cemiyet tarafından hayırseverlerimiz ticaret erbabıımızla devlet tarafından cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bakanlıklarımız Kızılay'ımız AFAD’ımız diyanetimiz ve diğer resmi kuruluşlarımızla 85 milyon olarak herkes imkanları dahilinde hayırda yarış anlayışıyla rahmet iklimini Allah’a hamdolsun doya doya teneffüs ettik.

"Tüm kapasitemizle Gazze halkının yanındayız"

Bu Ramazan’da Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda zulme uğrayan kardeşlerimize el uzattık. Yardımlarımızı artırmak suretiyle mazlum ve mağdurların yanında olmaya ihtimam gösterdik. Tüm gücümüzle tüm kapasitemizle Gazze halkının yanındayız. İnşallah zulüm bitene 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar da Filistinlilerin her daim yanlarında olacağız. Şehit düşen Gazzeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.

"Batıya duydukları platonik aşk gözlerini kör etti''

Türkiye’nin İslam aleminde ve dünyada neye tekabül ettiğini halen idrak edemeyen bu çevreler kendi tarihlerini bilmedikleri kendi hatalarını tanımadıkları için Türkiye’nin tarihi ve kültürel derinliğinden de habersizler. Mesela Suriye’deki devrime Türk milletinin niçin bu kadar sevindiğini Suriyeli kardeşlerimizin zafer kutlamalarında neden Türk bayrağı açtığını yeni Suriye hükumetinde niçin bu kadar Suriye’de eğitim görmüş bakan olduğunu bir türlü kavrayamıyorlar. Aynı şekilde cahil diyerek kitap okumuyor diyerek aşağıladıkları gençlerin bilgi birikim cesaret vizyon ve donanım noktasında kendilerinden fersah fersah ileride olduğunu onlar da anlayacaklar ama bunu yapmaya cesaretleri yok ya cehaletlerinden dolayı ya da batıya duydukları platonik aşk gözlerini kör ettiği için maalesef gerçekleri göremiyorlar. Böyle devam ederlerse korkarım hiçbir zaman da göremeyecekler.

Türkiye olarak biz de yeni dönemin hazırlığı içindeyiz

Sadece Asya’da Avrupa’da Amerika’da değil hemen her yerde devletler toplumu ve kamuyu güçlendirmek için yepyeni politikalar geliştiriyorlar. Ekonomiden ticarete savunmadan nüfus oranına her alanda insanlık yeni mücadele dönemine kendini hazırlamaya çalışıyor Türkiye olarak biz de tüm imkanlarımızla yeni dönemin hazırlığı içindeyiz. Yönetimde istikrarın kurumsallaştığı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten savunma sanayi alanında yaptığımız hamleleri LGBT belası gibi aile kurumunu hedef alan sapkınlıklarla mücadele eden iç cephemizin güçlendirilmesi çabalarına terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlardan dış politikada kurduğumuz yeni denklemlere kadar çok geniş bir yelpazede bunun altyapısını oluşturuyoruz.

Türkiye ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse kökü dışarıda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulmuştur. Türkiye ne zaman ezber bozan adımlar atma cesareti gösterse birileri hemen düğmeye basmış ülkemizin dikkatini dağıtmıştır. Sivil siyaseti demokrasi ve Türkiye’nin kazanımlarını hedef alan bu saldırılarda silah olarak hep belli kavramlar belli cümleler kullanılmıştır. Hatırlayınız "Cumhuriyet tehdit altında" dediler "laiklik elden gidiyor" dediler "sivil darbe" dediler "hayat tarzımıza müdahale ediliyor" dediler "Türkiye batıdan uzaklaşıyor" dediler daha burada saymaya kalksak sabahı bulacağımız bir sürü akıl ahlak ve insaf dışı iddiaları dillendirerek hedeflerine ulaşmaya çalıştılar.

Sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar

İstanbul merkezli yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında yaşanan olayları bu fotoğraftan bağımsız değerlendiremeyiz. CHP genel başkanının yaptığı sorumsuz boykot çağrıları ile isim vererek yerli ve milli markaları tehdit etmesini yine bundan ayrı göremeyiz. Yolsuzluğu örtmek hırsızlığı gizlemek soygunu perdelemek sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar. Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya ecdat mirası camilerimiz terbiyesizlik yapmaktan güvenlik güçlerimize hakaret edilmesine kadar her türlü kepazeliği sergilediler.

Hak arama bahanesiyle demokrasi ile hukukla meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Ancak polisimizin soğukkanlı ve kararlı tutumu milletimizin sağduyulu tavrı zorbalığa maruz kalmalarına rağmen gençlerimizin sakin duruşu sayesinde tahrik siyasi hedefine ulaşamadı.

Resmen siyasi mandacılık talep ediyor

Türkiye’yi yabancılara şikayet etmeye Türkiye’yi alenen kötülemeye başladılar. 23 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevim boyunca yüzlerce farklı ülkeden binlerce siyasi temsilci ile görüştüm. Bunların arasında pek çok muhalefet lideri de vardı. Bunlardan bir tanesinin bile bize kendi ülkesini şikayet ettiğini kötülediğini kendi ülkesine karşı bizden yardım istediğini görmedik duymadık. Son olarak batıya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor.

Ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor yüzü kızarmıyor

Kendimizi terk edilmiş hissettik diyor yani yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız demeye getiriyor. Ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor yüzü kızarmıyor ben partimi ve kendimi niye bu hale düşüyorum sorusunu sormak aklına da iyi gelmiyor. Vatanın zencisi deyince de bu sefer bize kızıyorlar mandacı deyince bize öfkeleniyorlar bize saldırıyorlar. Sizin söylediklerinizin İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nden ne farkı var.

Memleket düşmanlarına kaptıracağımız tek bir gencimiz olamaz

100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’ni sırf yolsuzlukları savunmak adına böyle acil bir duruma düşürmekten hiç mi hicap duymuyorsunuz. Sayın Özel'e bir kez daha kendini toparlamasını yolsuzlukları aklamak için kendisini bu kadar yormamasını tavsiye ediyorum. Bu zihniyet ne yaparsa yapsın biz inadına Türkiye diyeceğiz. Tabii ki bu süreçte kamu düzeninin bozulmasına da göz yummayacağız. Yüzünü kapatan polise saldıran işinde gücündeki insanlarımıza tebelleş olan kim varsa emniyet birimlerimiz gerekli müdahalelerde bulunacaktır.

Şunun da bilinmesini isterim kandırılmış marjinal örgütlerin pençesine düşmüş dahi olsa bizim millet ve memleket düşmanlarına kaptıracağımız tek bir gencimiz olamaz onları da bir şekilde kazanmakla onların da bir yolunu bulup iyiye doğruya ülkesinin ve milletinin safına katmakla mükellefiz. Sivil toplum kuruluşlarıımızın yanı sıra ailelerimizin de bu çabalarımızda devlete destek olması gerekiyor.