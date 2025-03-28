Kayserispor’dan evinde 5 gollü galibiyet!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor’u 5-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Kayserispor, Hatayspor’u konuk etti. RTG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Kayserispor’un gollerini 2. dakikada Ali Karimi, 37. dakikada Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Nazon ve 89. dakikada Talha kaydetti.
Bu sonucun ardından Kayserispor, puanını 30’a yükseltti. Hatayspor ise 19 puanda kaldı.
Kayserispor, kendi evinde üst üste 4. galibiyetini aldı.
Süper Lig’de gelecek hafta Kayserispor, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Eyüpspor’u konuk edecek.