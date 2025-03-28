BIST 9.659
DOLAR 38,01
EURO 41,14
ALTIN 3.759,05
HABER /  GÜNCEL

KKTC’de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti'den sert tepki!

KKTC’de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti'den sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki kıyafet uygulamasına çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamasında, ''Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.'' dedi.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ortaöğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına ilişkin işleyişin okul yönetimlerine bırakılmasının ardından başörtülü öğrenciler okula alınmadı. KKTC'deki skandal olaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

ÖMER ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Çelik açıklamasında, ''Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.'' ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir.

'DÜZELTİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ'

Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar. Aynı fanatizmin KKTC’ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz.

'LAİKLİKLE İZAH EDİLMESİ SAÇMALIKTIR'

Bir öğrencinin başörtüsü sebebiyle eğitim hakkının engellenmesinin laiklikle izah edilmesi saçmalıktır. Bu yaklaşım laiklik değildir, laikliğin çirkin bir istismarıdır.

Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ortaöğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına ilişkin işleyişin okul yönetimlerine bırakılmasının ardından bir okulda başörtülü bir öğrenci içeri alınmamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, Gazze'de 26 aşevini ve 37 yardım dağıtım merkezini doğrudan hedef aldı
İsrail, Gazze'de 26 aşevini ve 37 yardım dağıtım merkezini doğrudan hedef aldı
Kayserispor’dan evinde 5 gollü galibiyet!
Kayserispor’dan evinde 5 gollü galibiyet!
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne seçilen isim belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne seçilen isim belli oldu
Myanmar'da deprem felaketi! Ölü sayısı belli oldu
Myanmar'da deprem felaketi! Ölü sayısı belli oldu
AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Galatasaray yeni kalecisini İtalya'dan mı getirecek?
Galatasaray yeni kalecisini İtalya'dan mı getirecek?
Yapay zeka, Beşiktaş - Galatasaray derbisini kazanacak takımı açıkladı
Yapay zeka, Beşiktaş - Galatasaray derbisini kazanacak takımı açıkladı
Vahşet! Sulama kanalında görenler hemen ihbar etti
Vahşet! Sulama kanalında görenler hemen ihbar etti
Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün yatırılıyor
Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün yatırılıyor
Bakan Mehmet Şimşek memleketinde çocuklarla bir araya geldi
Bakan Mehmet Şimşek memleketinde çocuklarla bir araya geldi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine'deki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine'deki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı