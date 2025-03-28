KKTC’de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti'den sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki kıyafet uygulamasına çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamasında, ''Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.'' dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ortaöğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına ilişkin işleyişin okul yönetimlerine bırakılmasının ardından başörtülü öğrenciler okula alınmadı. KKTC'deki skandal olaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

ÖMER ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Çelik açıklamasında, ''Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.'' ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir.

'DÜZELTİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ'

Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar. Aynı fanatizmin KKTC’ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz.

'LAİKLİKLE İZAH EDİLMESİ SAÇMALIKTIR'

Bir öğrencinin başörtüsü sebebiyle eğitim hakkının engellenmesinin laiklikle izah edilmesi saçmalıktır. Bu yaklaşım laiklik değildir, laikliğin çirkin bir istismarıdır.

Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir.