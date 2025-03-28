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Bodrum FK - Fenerbahçe! Maçı (CANLI YAYIN)

Bodrum FK - Fenerbahçe! Maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

BODRUM FK 2 - 4 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)

45' Talisca

36'Gol - Sebastian Szymański

33 Gol - Oğuz Aydın

31 Puşcaş topu filelere gönderdi.

5’ Gol… Bodrum FK 0-1 Fenerbahçe (Skriniar)

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.

Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.

MAÇIN 11'LERİ

BODRUM FK: Rüzgar, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Erkan, Musah, Ege, Brazao, Okita, Puşçaş

FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Mert, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz, İrfan, Talisca, En-Nesyri
 
STAT:  Grey Beton Bodrum
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS 1

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

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