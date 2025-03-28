Bodrum FK - Fenerbahçe! Maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.Abone ol
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.
BODRUM FK 2 - 4 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)
45' Talisca
36'Gol - Sebastian Szymański
33 Gol - Oğuz Aydın
31 Puşcaş topu filelere gönderdi.
5’ Gol… Bodrum FK 0-1 Fenerbahçe (Skriniar)
Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.
Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.
MAÇIN 11'LERİ
BODRUM FK: Rüzgar, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Erkan, Musah, Ege, Brazao, Okita, Puşçaş
FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Mert, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz, İrfan, Talisca, En-Nesyri
STAT: Grey Beton Bodrum
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS 1
4 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.