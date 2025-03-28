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Maradona dosyası yeniden açıldı: Ölümünde kuvvetli şüphe...

Maradona dosyası yeniden açıldı: Ölümünde kuvvetli şüphe...

Dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Diego Armando Maradona'nın otopsi raporu paylaşıldı. Rapor, "cinayet" iddialarını kuvvetlendiriyor.

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Arjantin futbolunun dünyaya takdim ettiği ender yetenekler arasında gösterilen Diego Armando Maradona'nın otopsi raporu yayınlandı.

Raporu inceleyen bir adli tıp uzmanı, Maradona'nın 12 saat boyunca acı çektiğini, bu sürede hiçbir müdahalede bulunulmadığını iddia etti.

Rapor, daha önce defalarca kez gündeme gelen cinayet iddialarını güçlendiriyor.

Belgeleri inceleyen uzman, futbol efsanesinin acı çektiği 12 saatlik süreçte kalbinin normalinden iki kat daha fazla büyüdüğünü öne sürdü.

Kalp yetmezliği nedeniyle diğer organlarında da 4,5 litre sıvı biriktiği zaten söyleniyordu.

Arjantin'den Clarin gazetesine konuşan Carlos Mauricio Casinelli, "cinayete" yönelik görüşlerini mahkemeye ilettiğinin altını çizerken, olayı şu ifadelerle anlattı:

"Kalbi tamamen yağ ve kan pıhtılarıyla kaplıydı, bu da acı çektiğinin işaretiydi. Kısa sürede anlaşılabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Herhangi bir doktor sorunu çözümleyebilirdi. Ölümünde kuvvetli şüphe var."

Maradona'nın aylar öncesinde yeniden açılan dosyası  kapsamında, şimdiye dek yardımcıları ve sağlık görevlilerinden oluşan bir grup insan yargılanıyor.

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