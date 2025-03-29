Uludağ'da otel yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü aktardı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüphelinin tutuklandığını, 2 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiği bilgisini paylaştı.
Tunç açıklamasında, "Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.