BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  DÜNYA

Türkiye'den Myanmar ve Tayland'a başsağlığı

Türkiye'den Myanmar ve Tayland'a başsağlığı

Türkiye, Myanmar'da ve Tayland'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından oluşan can kayıpları için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı:

"Myanmar ve Tayland’da bugün (28 Mart) meydana gelen depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Ne olmuştu?
Sabah Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerde ilk belirlemelere göre 144 kişinin öldüğü, 730'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump'tan Grönland açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan Grönland açıklaması
THY'den bayrama özel 395 ek sefer
THY'den bayrama özel 395 ek sefer
7 Nisan'a kadar sürecek ikinci ara tatil başladı
7 Nisan'a kadar sürecek ikinci ara tatil başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Minguzzi'nin annesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Minguzzi'nin annesiyle telefonda görüştü
Erdoğan: CHP Genel Başkanı siyasi mandacılık talep ediyor
Erdoğan: CHP Genel Başkanı siyasi mandacılık talep ediyor
İmamoğlu protestolarına katılan 74 kişi hakkında istenen ceza...
İmamoğlu protestolarına katılan 74 kişi hakkında istenen ceza...
Maradona dosyası yeniden açıldı: Ölümünde kuvvetli şüphe...
Maradona dosyası yeniden açıldı: Ölümünde kuvvetli şüphe...
Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK’yı 4-2 mağlup etti
Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK’yı 4-2 mağlup etti
Bakan Mehmet Şimşek'ten piyasalara 'Türk lirası' mesajı
Bakan Mehmet Şimşek'ten piyasalara 'Türk lirası' mesajı
"Özel Sigortalarım" uygulaması e-Devlet üzerinden kullanıma açıldı
"Özel Sigortalarım" uygulaması e-Devlet üzerinden kullanıma açıldı
KKTC’de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti'den sert tepki!
KKTC’de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti'den sert tepki!
İsrail, Gazze'de 26 aşevini ve 37 yardım dağıtım merkezini doğrudan hedef aldı
İsrail, Gazze'de 26 aşevini ve 37 yardım dağıtım merkezini doğrudan hedef aldı