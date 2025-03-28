Türkiye'den Myanmar ve Tayland'a başsağlığı

Türkiye, Myanmar'da ve Tayland'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından oluşan can kayıpları için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı:

"Myanmar ve Tayland’da bugün (28 Mart) meydana gelen depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Ne olmuştu?

Sabah Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerde ilk belirlemelere göre 144 kişinin öldüğü, 730'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.