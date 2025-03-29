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Bahçeşehir Koleji son saniyede yıkıldı

Bahçeşehir Koleji son saniyede yıkıldı

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya 69-68 mağlup oldu.

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Bu sonuçla Gran Canaria, seride durumu 1-1'e getirdi. Organizasyonda finale yükselecek takım, 2 Nisan'da İstanbul'da oynanacak müsabakanın ardından belli olacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan Dreamland Gran Canaria, 4. dakikayı 9-2 önde geçti. Serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla toparlanan Bahçeşehir Koleji, 8. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 15-16. Kalan bölümde pota altından skor üreten Gran Canaria, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Bahçeşehir Koleji, hücumda istediklerini sahaya yansıtamadı. Özellikle periyodun son bölümünde ribauntlarda üstünlük kuran Dreamland Gran Canaria, soyunma odasına 41-36 önde gitti.

Üçüncü periyotta Gran Canaria, skor üretmekte zorlanan Bahçeşehir Koleji karşısında 26. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 50-42. İstanbul temsilcisi, dış ve serbest atışlardan bulduğu basketlerle farkı 2'ye kadar indirdi ve dördüncü çeyreğe Dreamland Gran Canaria'nın 52-50 üstünlüğüyle gidildi.

İki takımın da tutuk başladığı dördüncü ve son çeyrekte Bahçeşehir Koleji, Ponitka'nın üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle 34. dakikada öne geçti: 55-57. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği maçın son bölümü büyük heyecana sahne oldu. Bahçeşehir Koleji, bitime 2 saniye kala Simonovic'in smacıyla 68-66 üstünlüğü ele geçirdi. Gran Canaria, aldığı molanın ardından son saniyede Homesley'in basket faulden kazandırdığı sayılarla karşılaşmadan 69-68 galibiyetle ayrıldı ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Salon: Gran Canaria

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Saulius Racys (İsveç), Michele Rossi (İtalya)

Dreamland Gran Canaria: Albicy 7, Thomasson 5, Brussino 18, Shurna, Kljajic 2, Conditt 5, Homesley 6, Salvo 4, Pelos 8, Ngouama 3, Tobey 11

Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 7, Massinburg 5, Bouteille 5, Cavanaugh 7, Odiase 2, Furkan Korkmaz 12, Şehmus Hazer 6, Simonovic 10, Tobey, Smith 4, Ponitka 10

1. periyot: 24-21

Devre: 41-36

3. periyot: 52-50

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