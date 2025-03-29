BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  SPOR

Anadolu Efes ilk 6 hedefi için Macabi engelini geçti

Anadolu Efes ilk 6 hedefi için Macabi engelini geçti

THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Letonya'da oynanan maçta İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 90-88 yendi.

Abone ol

Organizasyonda üst üste altıncı galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, toplamda 18. kez sahadan kazanarak ayrıldı. Maccabi Playtika, 22. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, çift maç haftasında önce Baskonia'yı 92-76, daha sonra da Maccabi Playtika'yı 90-88 yenerek 2'de 2 yaptı.

Lacivert-beyazlı takım, kalan iki maçta Kızılyıldız ve Zalgiris'i de yenerek normal sezonu ilk 6'da bitirmeyi hedefliyor.

Salon: Xiaomi Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Thompson 8, Beaubois 3, Bryant 25, Ercan Osmani 5, Poirier 10, Larkin 11, Nwora 2, Smits 6, Dozier 3, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2

Maccabi Playtika: Blatt 3, Randolph 10, Jokubaitis 19, Rayman 6, Sorkin 22, Clark 4, Menco 6, Mayer, Dibartolomeo 8, Cohen 10

1. periyot: 26-22

Devre: 50-46

3. periyot: 66-65

Beş faulle çıkan: 39.50 Rayman (Maccabi Playtika)

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko Baskonia engelini geçti liderliğe yükseldi
Fenerbahçe Beko Baskonia engelini geçti liderliğe yükseldi
Mourinho Portekizli VAR hakemini eleştirdi: Garip bir penaltı verdi
Mourinho Portekizli VAR hakemini eleştirdi: Garip bir penaltı verdi
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
ABD'de gözaltına alınan Türk öğenci Rümesya'yla ilgili yeni gelişme
ABD'de gözaltına alınan Türk öğenci Rümesya'yla ilgili yeni gelişme
Bahçeşehir Koleji son saniyede yıkıldı
Bahçeşehir Koleji son saniyede yıkıldı
Myanmar'daki depremlerde ölü ve yaralı sayısı artıyor
Myanmar'daki depremlerde ölü ve yaralı sayısı artıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Uludağ'da otel yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Uludağ'da otel yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı: Parayı bağış için gönderdim
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı: Parayı bağış için gönderdim
Türkiye'den Myanmar ve Tayland'a başsağlığı
Türkiye'den Myanmar ve Tayland'a başsağlığı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Grönland açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan Grönland açıklaması
THY'den bayrama özel 395 ek sefer
THY'den bayrama özel 395 ek sefer