BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko Baskonia engelini geçti liderliğe yükseldi

Fenerbahçe Beko Baskonia engelini geçti liderliğe yükseldi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'yı 82-77 mağlup ederek normal sezonun bitimine 2 maç kala liderliğe yükseldi.

Abone ol

İspanyol ekibi karşlaşmaya 4-0'lık seriyle başlarken ilk 4 dakikalık bölüm, Baskonia'nın 9-4'lük üstünğlüyle tamamlandı. Oyuncu değişikliklerinin ardından 13-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 17-9 öne geçti.

Baskısını ikinci periyotta da sürdüren sarı-lacivertliler, bu çeyreğin ilk 3 dakikalık bölümünde farkı çift hanelere çıkardı: 28-17. Pierre, Hall ve Hayes-Davis ile rakip potada isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 46-32'lük üstünlükle girdi.

Maçın ikinci yarısına Colson'un basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte ilk 4 dakikalık bölümde farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 59-41. Baskonia, Sedekerskis ve Rogkavopoulos'un sayıları sonucunda 8-0'lık seriyle farkı 10 sayıya indirirken sarı-lacivertliler molaya gitti: 59-49. Molanın ardından Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık basketiyle farkı 13 sayıya yükselten Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 72-59 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğine hızlı başlayan taraf Baskonia oldu. İspanyol ekibi 10-2'lik seri yaparak bitime 7 dakika kala farkı da 5 sayıya indirdi: 74-69. Baskonia'nın basketinin ardından iki takım da hücumlardan boş döndü. Maçın bitimine 3 dakika 29 saniye kala Hayes-Davis'in serbest atıştan bulduğu basketlerle skor 76-69 oldu. Son bölümde Baskonia'nın farkı kapatmasına engel olan Fenerbahçe Beko, parkeden 82-77 galibiyetle ayrılmayı başardı.

İç sahada üst üste 8. maçını kazanan Fenerbahçe Beko, ligdeki 22. galibiyetini elde ederken Olympiakos'un mağlup olduğu haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-lacivertliler kalan 2 maçında Barcelona ile iç sahada, Bayern Münih ile de deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: McCollum, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Guduric 10, Colson 5, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Tarık Biberovic, Hall 10, Pierre 7, Zagars 8

Baskonia: Sedekerskis 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 16, Moneke 12, Samanic 6, Howard 3, Raieste, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Diop 8, Hall 6

1. periyot: 19-13

Devre: 46-32

3. periyot: 72-59

5 faulle çıkan: Dk. 38.15 Hayes-Davis (Fenerbahçe Beko)

ÖNCEKİ HABERLER
Mourinho Portekizli VAR hakemini eleştirdi: Garip bir penaltı verdi
Mourinho Portekizli VAR hakemini eleştirdi: Garip bir penaltı verdi
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
ABD'de gözaltına alınan Türk öğenci Rümesya'yla ilgili yeni gelişme
ABD'de gözaltına alınan Türk öğenci Rümesya'yla ilgili yeni gelişme
Bahçeşehir Koleji son saniyede yıkıldı
Bahçeşehir Koleji son saniyede yıkıldı
Myanmar'daki depremlerde ölü ve yaralı sayısı artıyor
Myanmar'daki depremlerde ölü ve yaralı sayısı artıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Uludağ'da otel yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Uludağ'da otel yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı: Parayı bağış için gönderdim
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı: Parayı bağış için gönderdim
Türkiye'den Myanmar ve Tayland'a başsağlığı
Türkiye'den Myanmar ve Tayland'a başsağlığı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Grönland açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan Grönland açıklaması
THY'den bayrama özel 395 ek sefer
THY'den bayrama özel 395 ek sefer
7 Nisan'a kadar sürecek ikinci ara tatil başladı
7 Nisan'a kadar sürecek ikinci ara tatil başladı