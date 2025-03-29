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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ramazan Bayramı için yola çıkacaklara mesaj

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ramazan Bayramı için yola çıkacaklara mesaj

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim, trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun." ifadesini kullandı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkacaklara yönelik "bazen hatıralar yetmez" notuyla yaptığı paylaşımda, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin hayatını kaybettiğine, 26 bin 331 kişinin ise yaralandığına dikkati çekti.

Bayram tatili için yola çıkacak sürücülere seslenen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz. Ölümlü trafik kazalarında 'aşırı hız'dan sonra en önemli etkenlerin başında, 'şerit izleme, değiştirme', 'geçiş önceliği', 'arkadan çarpma', 'dönüş kuralları' ve 'kırmızı ışık ihlali' geliyor. "Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim, trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun."

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