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Harvard'da Netanyahu yönetimini eleştiren Türk bilim insanı görevden alındı Ömer Çelik'ten tepki

Harvard'da Netanyahu yönetimini eleştiren Türk bilim insanı görevden alındı Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alınmasını kınadı.

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Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harvard Üniversitesi yönetiminin, CMES'de yapılan çalışmaları, anti-semitizm olarak adlandırmasının, bilimsel düşünceye açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Üniversitelerin ve akademik düşüncenin küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefinde olduğuna işaret eden Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığı ile soykırım suçlarının eleştirilmesi, anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini 'köleleştirme' çabasından başka bir şey değildir. Bu Siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer, görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada 'akademik düşünceyi siyonistleştirmek' isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır. Siyonizm, insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir."

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