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Mezarlık ziyaretinde silahlı kavga! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mezarlık ziyaretinde silahlı kavga! Yaralılar var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mezarlık ziyareti yapan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

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Göğceli Mezarlığı'na bayram öncesi ziyarete gelen iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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