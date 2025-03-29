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Bayram süresince toplu ulaşım ücretsiz olacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Bayram süresince toplu ulaşım ücretsiz olacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, bayram süresince birçok toplu ulaşım hattı ücretsiz olacak.

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Ramazan Bayramı süresince Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro ve belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek. 

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK HATLAR
30 Mart Pazar gece 00.00’dan, 1 Nisan Salı gece 24.00’e kadar;

-Marmaray

-Başkentray

-İZBAN

-Sirkeci–Kazlıçeşme raylı sistem hattı

-Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı ve büyükşehir belediyelerine bağlı tüm toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye biz görevdeyiz” ifadelerini kullandı.

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