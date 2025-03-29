Sıfır taşıtlar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamından çıkarıldı

Sıfır taşıtların, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) kapsamından çıkarılması kararlaştırıldı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan U​​​​​​​lusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce yapılan düzenleme gereğince 1 Temmuz'dan itibaren satılacak sıfır taşıtlar UTTS'ye dahil olmasına ilişkin uygulamaya son verildi.

Böylece, sıfır taşıtlara UTTS kapsamında taşıt tanıma birimi (TTB) takılmasına gerek kalmayacak.

UTTS, vergi mükellefleri tarafından iş amaçlı kullanılan taşıtlar için uygulanacak, mükellefiyeti olmayanların sıfır taşıtları ise UTTS kapsamına dahil olmayacak.

Benzin veya motorin dışındaki yakıt türleri için TTB'lerin takılma süresi 31 Aralık'a uzatıldı

Tebliğle, birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda bu yakıtlara ilişkin TTB takılma süresi 31 Aralık'a uzatıldı.

Söz konusu taşıtlar için alınacak yakıtlara yönelik UTTS uygulaması 1 Ocak 2026'dan itibaren başlayacak.

Akaryakıt istasyonlarında bu yakıt türüne ilişkin pompa ünitelerinde kullanılacak taşıt tanıma okuyucu cihazları (TTO) da bu yıl sonuna kadar taktırılabilecek.

Sistem, kiralama ve işte kullanılan taşıtlar için 1 Mayıs'ta başlıyor

Öte yandan, istasyonlardaki akaryakıt satışlarında plaka bilgisinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara elle girilmeden otomatik gönderilmesini temin etmek amacıyla geliştirilen UTTS'nin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 5 Ekim 2023'te yayımlanan Resmi Gazete'de belirlenmişti.

Buna göre, vergi mükellefleri tarafından kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte amaçlı kullanılan taşıtlar için UTTS, 1 Mayıs'tan itibaren kullanılmaya başlanacak. Bu kapsamda söz konusu taşıtlara 30 Nisan'a kadar TTB taktırılması gerekiyor.

Nisan ayının sonuna kadar akaryakıt istasyonlarında pompa tabancalarına TTO, istasyonlara TTB, TTO ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar arasındaki iletişimi sağlayan tabanca iletişim modülünün (TİM) takılması gerekiyor.