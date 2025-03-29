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Cengiz Holding'in sanayi şirketlerinden sıfır atık çalışmalarına katkı

Cengiz Holding'in sanayi şirketlerinden sıfır atık çalışmalarına katkı

Cengiz Holding'in grup şirketleri Eti Bakır ve Eti Alüminyum, 2024'te toplam 2 bin 227 ton atığın geri dönüştürülmesine destek vererek 218 ton sera gazı salınımının önüne geçti.

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, her iki şirket de ham madde ve doğal kaynakların etkin yönetimiyle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi alanında çalışmalar yürütüyor.

Sıfır atık yönetim sistemini sürekli geliştiren tesislerde, 2024 itibarıyla elde edilen kazanımlarla 2 bin 004 tonluk ham madde geri kazanımı sağlandı. Çalışmalar sonucunda toplam 5 bin 693 ağacın kesilmesi önlenirken 3 milyon 820 bin 206 kilovatsaat enerji ve 9 bin 385 metreküp su tasarrufu gerçekleştirildi.

Cevherden son ürüne kadar üretim yapabilen yerli şirket Eti Bakır'ın Halıköy, Adıyaman, Elazığ, Küre, Mazıdağı, Murgul, Samsun ve Siirt tesislerinde yürüttüğü sıfır atık faaliyetleriyle 1 milyon 579 bin 509 kilogram atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Bu sayede 150 bin 537 kilogram sera gazı salınımı engellendi. Toplamda 1916 tonluk ham madde geri kazanımı sağlanan çalışmalarda, 886 ağaca eşdeğer çevresel katkı sunuldu. Eti Bakır tesislerinde ayrıca 1468 metreküp su tasarrufu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin alüminyum ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan Eti Alüminyum'un Seydişehir tesisinde, plastik, kağıt, cam, metal ve yağ gibi farklı türlerde toplam 647 bin 212 kilogram atık geri dönüştürüldü.

Şirket 2024'te 282 bin 743 kilogram kağıdı geri kazanırken, 208 bin 410 kilogram plastik, 75 bin 722 kilogram cam ve 67 bin 385 kilogram metal atıktan ham madde elde etti. Bu kapsamda ekonomiye 88 ton ham madde kazandırıldı, 4 bin 807 ağacın kesilmesi önlendi. Şirket ayrıca 67 bin 264 kilogram sera gazı salınımının önüne geçti, 2 milyon 409 bin 51 kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı ve 2 bin 800 kilogram kompost üretti.

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