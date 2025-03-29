BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  GÜNCEL

Ramazan Bayramı yarın başlıyor! İl il bayram namazı saatleri

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ramazan Bayramı yarın başlıyor! İl il bayram namazı saatleri

 Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak. Ramazan Bayramı'nın başladığına işaret eden şevval hilali, bu akşam Kuzey Amerika'dan itibaren görülmeye başlanacak.

Abone ol

Böylece İslam dünyasında heyecanla beklenen Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek.

Bayram namazı, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de, Lefkoşa'da 07.04'te, Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.

Türkiye genelindeki camilerde bayram namazı kılınacak, ardından bayramlaşmalar yapılacak.

Ramazan Bayramı namazı

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 07.07, İstanbul'da 07.22, İzmir'de 07.30'da kılınacak.

En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

İlgili Haberler
Bayram süresince toplu ulaşım ücretsiz olacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Holding'in sanayi şirketlerinden sıfır atık çalışmalarına katkı
Cengiz Holding'in sanayi şirketlerinden sıfır atık çalışmalarına katkı
Brezilya milli takımı teknik direktörü Junior ile yollar ayrıldı
Brezilya milli takımı teknik direktörü Junior ile yollar ayrıldı
Sıfır taşıtlar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamından çıkarıldı
Sıfır taşıtlar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamından çıkarıldı
Harvard'da Netanyahu yönetimini eleştiren Türk bilim insanı görevden alındı Ömer Çelik'ten tepki
Harvard'da Netanyahu yönetimini eleştiren Türk bilim insanı görevden alındı Ömer Çelik'ten tepki
Ameliyat masasında fiyat pazarlığı yapmışlardı! İstenen ceza belli oldu
Ameliyat masasında fiyat pazarlığı yapmışlardı! İstenen ceza belli oldu
Mezarlık ziyaretinde silahlı kavga! Yaralılar var
Mezarlık ziyaretinde silahlı kavga! Yaralılar var
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem sözleri: 50 kere söyledik bu da 51. olsun
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem sözleri: 50 kere söyledik bu da 51. olsun
Ceza yağdı! Bakan İbrahim Yumaklı'dan vatandaşlara çağrı: Mutlaka bildirin
Ceza yağdı! Bakan İbrahim Yumaklı'dan vatandaşlara çağrı: Mutlaka bildirin
Bayram süresince toplu ulaşım ücretsiz olacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Bayram süresince toplu ulaşım ücretsiz olacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Özgür Özel'den 'İngiltere neden tepki göstermiyor' çıkışına gelen eleştirilere yanıt
Özgür Özel'den 'İngiltere neden tepki göstermiyor' çıkışına gelen eleştirilere yanıt
MASAK'tan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
MASAK'tan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün bu yollar kapalı
İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün bu yollar kapalı