Orman yangınını çıkaran şüpheli belli oldu! Ekipler harekete geçti
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.Abone ol
Karaçam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangına M.K'nin sebep olduğu tespit edildi.
Şüpheli, Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.