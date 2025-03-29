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Orman yangınını çıkaran şüpheli belli oldu! Ekipler harekete geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Orman yangınını çıkaran şüpheli belli oldu! Ekipler harekete geçti

 Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

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Karaçam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangına M.K'nin sebep olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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