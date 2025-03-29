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Kanada-ABD sil baştan Başbakanı Carney'den Trump açıklaması

Kanada-ABD sil baştan Başbakanı Carney'den Trump açıklaması

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın egemenliğine "saygı duyduğunu" belirterek, iki ülkenin "geniş kapsamlı ekonomik ve güvenlik ortaklığı müzakeresi" başlatma konusunda anlaştığını açıkladı.

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Carney, Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Kanada'nın Montreal kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Kanada'nın egemenliğine yönelik tavrına dikkati çeken Carney, "Başkan Trump, hem özel hem de kamuya açık açıklamalarında Kanada'nın egemenliğine saygı duyduğunu ifade etti." dedi.

Carney, ABD'nin Kanada menşeli çelik, alüminyum ve otomobil ürünlerine uyguladığı gümrük tarifelerine ilişkin, "Başkan Trump, tarifeleri geri çekme yönünde bir beyanda bulunmadı. Ancak bu sürecin bir başlangıç olduğunu vurguladım. Yoğun görüşmelerin önemini bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin değişim sürecinde olduğunu anlatan Carney, Kanada'nın hızla değişen küresel dinamiklere uyum sağlamasının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

Carney, iki ülkenin daha önce sahip oldukları, derin ekonomik entegrasyona ve askeri işbirliğine dayalı eski ilişkisinin sona erdiğini belirterek, Kanada ekonomisinin "temelden yeniden tasarlanması" gerektiğini kaydetti.

ABD ekonomisinde Trump yönetimiyle büyük değişimler yaşandığını aktaran Carney, "Trump, ABD ekonomisinde köklü bir dönüşüm hedefliyor. Bazı sektörlerin yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olacak. Bu süreç, ekonomik dalgalanmalara, enflasyon riskine ve muhtemelen büyümede yavaşlamaya yol açabilir." diye konuştu.

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