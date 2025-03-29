BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusuna 'bebek katili' diyen akademisyenin işine son verdiler

İsrail ordusuna 'bebek katili' diyen akademisyenin işine son verdiler

İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail ordusuna "bebek katili" diyen Ben-Gurion Üniversitesi öğretim görevlisi Sebastian Ben-Daniel'in pilotluk derslerine son verdi.

Abone ol

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri, pilotluk kursunda ders veren öğretim görevlisinin derslerine son verme kararı aldı.

Öte yandan, Ben-Gurion Üniversitesi'ndeki 26 profesörün okul yönetimine "üniversitenin ve öğrencilerin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle" Ben-Daniel'in görevden alınmasını talep eden bir mektup yazdığı bildirildi.

Mektupta Ben-Daniel'in sözlerinin ifade özgürlüğü değil, "açık bir kışkırtma" olduğu iddia edildi.

Siyonist Im Tirtzu örgütü de Ben-Daniel'in "İsrail'deki hiçbir akademik kurumda yeri olmadığını" iddia ederek görevden alınması çağrısında bulundu.

Sosyal medyada İsrail ordusunun "etnik temizlik" yaptığını söylemişti

The Times of Israel'in haberine göre, Ben-Daniel, Mart başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, İsrail askerlerinin "çocukları öldürme emirlerini gönüllü olarak yerine getirdiğini", askerlere "Filistinli çocukları öldürmenin öğretildiğini" ve İsrail ordusunun "bebek katili olduğunu" yazmıştı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da "etnik temizlik" yaptığını söyleyen Ben-Daniel, İsrail'in "apartheid" bir rejim olduğunu kaydetmişti.

Ben-Daniel, bu yorumlarının ardından Im Tirtzu örgütü tarafından hazırlanan ve binden fazla öğrencinin imzaladığı bildirilen bir dilekçe nedeniyle üniversite yönetimi tarafından açığa alınmıştı.

Daha sonra üniversiteden yapılan açıklamada, öğretim görevlisiyle ilgili şikayetlerin incelendiği ve açığa alma kararının kaldırılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Üniversite, Ben-Daniel'in söz konusu yorumları nedeniyle özür dilediğini aktarmıştı.

Haaretz gazetesi ise 100'den fazla öğretim görevlisinin okul yönetimine yazdıkları bir mektupla Ben-Daniel'e destek verdiğini kaydetmişti.

Akademisyenlerin mektupta, Ben Daniel'in eleştirilerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiği ve üniversiteyi akademisyeni "cadı avından" korumaya çağırdığı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail savaş uçakları Gazze'de kampları bombaladı: 1'i çocuk 5 kişi öldü
İsrail savaş uçakları Gazze'de kampları bombaladı: 1'i çocuk 5 kişi öldü
Valilik duyurdu! 5 gün süreyle yasaklandı
Valilik duyurdu! 5 gün süreyle yasaklandı
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu
İzmir'de fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
İzmir'de fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
AJet'in Şam uçuşları için biletler satışa çıktı
AJet'in Şam uçuşları için biletler satışa çıktı
Emine Erdoğan, BM'de Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisini açtı
Emine Erdoğan, BM'de Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisini açtı
Kanada-ABD sil baştan Başbakanı Carney'den Trump açıklaması
Kanada-ABD sil baştan Başbakanı Carney'den Trump açıklaması
Akciğer sönmesi gençleri tehdit ediyor!
Akciğer sönmesi gençleri tehdit ediyor!
Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Tekirdağ'da çamur yağdı!
Tekirdağ'da çamur yağdı!
Bayram tatili trafiği şimdiden başladı! Yola çıkacaklar dikkat
Bayram tatili trafiği şimdiden başladı! Yola çıkacaklar dikkat
Antrenman yapan sporcuların bulunduğu kano devrildi! Sapanca Gölü'nde facia
Antrenman yapan sporcuların bulunduğu kano devrildi! Sapanca Gölü'nde facia