İzmir'de fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

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Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve atık yağ ile petrol ürünleri dönüşümü yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Ekipler, işçilerden İbrahim Akyol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yılmaz A, Barış Y, Zekeriya D. ile Bilal D, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan fabrikada 2022 yılında da patlama yaşandığı öğrenildi.