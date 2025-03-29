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İsrail savaş uçakları Gazze'de kampları bombaladı: 1'i çocuk 5 kişi öldü

İsrail savaş uçakları Gazze'de kampları bombaladı: 1'i çocuk 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda Kayzan en-Neccar bölgesinde sığınmacıların kaldığı bir kampı hedef aldı.

Saldırıda 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Eş-Şucaiyye Mahallesinin Muşteha Caddesinde siviller bombalandı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinin Menşiye Caddesinde park halindeki bir araç hedef alındı, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail topçu birliklerinin aralıklı olarak Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombaladığını aktardı.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 921 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 54 Filistinlinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 277'ye, yaralıların sayısı da 114 bin 95'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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