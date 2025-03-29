BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  GÜNCEL

Trabzon'da lunapark'ta korkunç kaza bir anda kanlar içinde kaldı

Trabzon'da lunapark'ta korkunç kaza bir anda kanlar içinde kaldı

Trabzon'daki lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletindeki demire başını çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi devam ediyor.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 24 Mart'ta Yeni Mahalle'deki lunaparka giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı ranger oyun aletine bindi.

Sağır, iddiaya göre, koltukta oturduğu sırada ön kısımdaki demire başını çarparak yaralandı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sağır, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusuna 'bebek katili' diyen akademisyenin işine son verdiler
İsrail ordusuna 'bebek katili' diyen akademisyenin işine son verdiler
İsrail savaş uçakları Gazze'de kampları bombaladı: 1'i çocuk 5 kişi öldü
İsrail savaş uçakları Gazze'de kampları bombaladı: 1'i çocuk 5 kişi öldü
Valilik duyurdu! 5 gün süreyle yasaklandı
Valilik duyurdu! 5 gün süreyle yasaklandı
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu
İzmir'de fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
İzmir'de fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
AJet'in Şam uçuşları için biletler satışa çıktı
AJet'in Şam uçuşları için biletler satışa çıktı
Emine Erdoğan, BM'de Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisini açtı
Emine Erdoğan, BM'de Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisini açtı
Kanada-ABD sil baştan Başbakanı Carney'den Trump açıklaması
Kanada-ABD sil baştan Başbakanı Carney'den Trump açıklaması
Akciğer sönmesi gençleri tehdit ediyor!
Akciğer sönmesi gençleri tehdit ediyor!
Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Tekirdağ'da çamur yağdı!
Tekirdağ'da çamur yağdı!
Bayram tatili trafiği şimdiden başladı! Yola çıkacaklar dikkat
Bayram tatili trafiği şimdiden başladı! Yola çıkacaklar dikkat