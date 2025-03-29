İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "trafik kurallarına uyalım" çağrısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, geçen iki yılda, Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerindeki kazalarda 744 can kaybı yaşandığını hatırlattı.

Yerlikaya, en çok can kaybına neden olan trafik ihlallerine ilişkin bilgi verirken; hız ihlalinden 375, şerit ihlalinden 177, geçiş öncesi ihlalinden 63, arkadan çarpma sonucu 55, dönüş kurallarının ihlalinden 22, kırmızı ışık ihlalinden 19 ve diğer ihlallerden 94 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bazı kazalarınsa birden fazla ihlal sebebiyle meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." çağrısında bulundu.