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Bakan Mehmet Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporlarına ilişkin iddialarına yönelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

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