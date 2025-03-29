Özgür Özel Maltepe mitinginde ayarı kaçırdı Mehmet Şimşek için tepki çeken sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Maltepe mitinginde çok ağır ithamlarla Mehmet Şimşek'i hedef aldı. Mehmet Şimşek'in darbenin parçası olduğunu söyleyen Özel, "Dünya'daki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'i bir otokratın emrindeki silahşör, tetikçi olduğunu görmüştür." dedi.

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CHP, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto için Maltepe’de miting gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada konuşma yaptı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası halkı sokaklara çağıran, yabancı ülkelere tepki göstermesi için çağrısında bulunan, yerli markalara boykot çağrısı yapan Özel, kışkırtıcı kutuplaştırıcı dilini bugün de devam ettirdi.

"Son 4 dakika diyerek NTV'ye süre verdi"

Boykot listesinden bahseden Özgür Özel, yandaş kanallara reklam verenlerin ürünlerini kullanmayacaklarını açıkladı. Özel, "Hani nerede o NTV? Hava durumu veriyor. Saat 14.56, 15.00'te bunun firmalarını ilan edeceğim. Bu meydanı görmeyene gücünü göstereceğim. Son 4 dakika" diyerek NTV'ye süre verdi.

NTV'nin yayına girmemesi üzerine Özgür Özel, "NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. NTV'yi izlemiyoruz. NTV'nin yanında Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran'a gidilmiyor. Nusret'in kapısından geçilmiyor. Doğuş Grubu'nun araçlarını almayacağız. Doğuş Grubu Saray'dan korktukça yerin dibine gömülecek" dedi.

"Sizin yolunuz 'Damat Ferit'lerin yoludur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "siyasi mandacı" eleştirisine yanıt veren Özel, "Bu ülkenin tüm değerlerinin yarınları birlikte inşa etmesine katkı sağlayacağız. Erdoğan sıkışınca her türlü iftirayı attığı gibi şimdi de bize mandacı demiş. Birisi mandacı olacaksa o çoktandır belli. Sen değil misin? Hadi safları netleştirelim. Biz Meclis'i savunanlarız. Sizin yolunuz Meclis'i 33 yıl kapatanların yoludur. Sizin yolunuz 'Damat Ferit'lerin yoludur. Sen 6. Filo'ya secde edenlerin safındasın. Biz 6. Filo'yu denize döken Deniz Gezmiş'lerin arkadaşlarıyız." ifadelerini kullandı.

"Mehmet Şimşek bu darbenin bir parçası"

Konuşmasında Mehmet Şimşek'i hedef alan Özel, şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek de MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı olmuştur. Dünya'daki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'i bir otokratın emrindeki silahşör, tetikçi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı ne de bu ülkeye katabileceği bir şey vardır."