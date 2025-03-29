Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki

Özgür Özel, bugün düzenlenen miting sırasında medya kanallarıyla ilgili boykot çağrısını yeniledi. Bunun üzerine açıklama yapan Fahrettin Altun, "Bu, ülkeyi germe, insanları ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma çabasıdır" dedi.

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CHP bugün, İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından da hem sokak hem de yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan Özgür Özel, bugün çağrısını yeniledi.

Miting sırasında isim vererek kanalları boykot edeceklerini söyleyen Özel'e, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da sert tepki geldi.

Altun, X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi;

"SİYASAL ACZİYET..."

CHP Genel Başkanı'nın bugün bir açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve millî firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir.

"YERLİ VE MİLLİ MEDYA KURULUŞLARINA KİN KUSUYOR"

Söz konusu, Batılı medya kuruluşları olunca ilgi dilenciliği yapıp ülkesini pervasızca şikayet eden CHP Genel Başkanı, binlerce emekçinin alın teriyle basın yayın faaliyetinde bulunan yerli ve millî medya kuruluşlarına kin kusuyor.

İdeolojik kumpanyalarına katılmayan, işinde gücünde hangi yerli firma ve kuruluş varsa kervana takıp linç ettirme çabası içine giriyor.

"MİLLETİMİZ NAZARINDA BİR HÜKMÜ YOKTUR"

Bu, ülkeyi germe, insanları ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma çabasıdır. Bu çabanın aziz milletimiz nazarında bir hükmü yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi, siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır. Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz.