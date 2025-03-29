BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  DÜNYA

ABD'de ikinci Rümeysa Öztürk vakası! Bir öğrenci daha gözaltında

ABD'de ikinci Rümeysa Öztürk vakası! Bir öğrenci daha gözaltında

ABD'de Minnesota Üniversitesinden ismi açıklanmayan bir öğrencinin, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Abone ol

The New York Times'ın haberine göre, Üniversite Rektörü Rebecca Cunningham, konuya ilişin yaptığı açıklamada, öğrencinin kampüs dışındaki bir evde gözaltına alındığını bildirdi.

YETKİLİLER ÖĞRENCİNİN GÖZALTINA ALINMASIYLA İLGİLİ BİLGİ VERMEDİ

Üniversitenin gözaltına alınmasından önceden haberi olmadığını aktaran Cunningham, olay meydana gelmeden önce federal yetkililerle herhangi bir bilgi paylaşılmadığını vurguladı.

Rektör, üniversite öğrencisinin adını ya da sahip olduğu vize türünü açıklamadı.

Öte yandan üniversite sözcüsü Jake Ricker, öğrencinin "Carlson School of Management"a kayıtlı olduğunu söyledi.

'TRUMP YÖNETİMİNİN ARKADAŞLARIMIZI ŞEYTANLAŞTIRMASINA KARŞI DURMALIYIZ'

ICE yetkilileri ise konuyla ilgili bilgi talebine yanıt vermedi.

Minnesota Senatörü Doron Clark, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kampüslerimiz tüm öğrenciler, personel ve ziyaretçiler için güvenli yer olmalıdır. Trump yönetiminin arkadaşlarımızı, ailemizi ve komşularımızı anlamsızca şeytanlaştırmasına karşı durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Minnesota Üniversitesi, 2024'te Filistin'e destek protestolarına ev sahipliği yapan büyük üniversiteler arasında yer almıştı.

Adalet Bakanlığı, şubatta üniversitenin, "Yahudi öğrencileri ve öğretim üyelerini yasa dışı ayrımcılıktan koruyup koruyamadıklarını" belirlemek üzere müfettişlerin ziyaret edeceği 10 okul arasında yer aldığını duyurmuştu.

Üniversitenin 5 kampüsünden biri olan "Twin Cities" kampüsü de Eğitim Bakanlığının bu ay Yahudi karşıtlığı suçlamaları nedeniyle "potansiyel yaptırım eylemleri" riski altında olduğu konusunda uyardığı 60 okul listesinde yer almıştı.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'ye tepki: Müttefiklerinizle bu şekilde konuşamazsınız
ABD'ye tepki: Müttefiklerinizle bu şekilde konuşamazsınız
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Yalan sınırlarını zorlayan bir açıklama!
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Yalan sınırlarını zorlayan bir açıklama!
MSB acı haberi duyurdu: Şehidimiz var!
MSB acı haberi duyurdu: Şehidimiz var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1644'e ulaştı
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1644'e ulaştı
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki
Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Özel'e tepki
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Özel'e tepki
RTÜK Başkanı Şahin'den CHP lideri Özgür Özel’in boykot çağrısına cevap
RTÜK Başkanı Şahin'den CHP lideri Özgür Özel’in boykot çağrısına cevap
Yüksek ateş şikayetiyle tedavi gördü! Eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti
Yüksek ateş şikayetiyle tedavi gördü! Eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti
Bakan Mehmet Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Bakan Mehmet Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Samsun'da durdurulan araçta bulunana bakın!
Samsun'da durdurulan araçta bulunana bakın!