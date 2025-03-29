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İnsan kaçakçısı sanılan 16 avcı linç edilerek öldürüldü

İnsan kaçakçısı sanılan 16 avcı linç edilerek öldürüldü

Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletinde, "adam kaçırma" şüphesiyle 16 avcı linç edilerek öldürüldü.

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Edo Eyaleti Polis Sözcüsü Moses Yamu, yaptığı açıklamada, Rivers eyaletinden kamyonla yola çıkan yolcuların, Edo eyaletine bağlı Uromi'de bir grup çete üyesi tarafından durdurulduğunu belirtti.

16 AVCI LİNÇ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Yamu, çete mensuplarının, yolcular arasındaki ellerinde tüfek bulunan 16 avcıyı "adam kaçırma" şüphesiyle linç edilerek öldürdüğünü kaydetti.

Olaya ilişkin 14 kişinin gözaltına alındığını belirten Yamu, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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