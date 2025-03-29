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Galatasaray maçın 36. dakikasında 10 kişi kaldı

Galatasaray maçın 36. dakikasında 10 kişi kaldı

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray maçın 36. dakikasında 10 kişi kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. 

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada maç 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle devam ederken Galatasaray 10 kişi kaldı.

Emirhan Topçu'nun orta sahadan gönderdiği uzun pasta sol çaprazdan içeri haketlenen Muci, ceza sahası ön çizgisinde Frankowski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. 

Hakem bu pozisyonda Frankowski'ye sarı kart gösterirken VAR'dan pozisyonu izleme uyarısı geldi. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Yasin Kol sarı kartı iptal ederek 36. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Franskowski'nin kırmızı kart görmesiyle Galatasaray 10 kişi kaldı.

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