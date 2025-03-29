AK Partili Milletvekili Bursalı'dan Özgür Özel'e boykot tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, basın kuruluşlarının yayın politikalarına müdahale eden ve boykot çağrılarıyla tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yolsuzluk suçundan tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına kadar geçen süreçte, "sokağa inin" çağrısında bulunarak göstericiler ile polisleri karşı karşıya getiren Özgür Özel ise bugün Maltepe'deki mitingde birçok kanalı boykot listesine ekledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da Özgür Özel'in medya kuruluşlarını boykot çağrısına sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile tepki gösterdi.

"VANDALLIĞIN BAŞKA BOYUTUDUR"

Bursalı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Düzenledikleri açık hava toplantısında, basın kuruluşlarının yayın politikalarına müdahale etmek ve boykot çağrılarıyla tehdit etmek, baskı kurmaktan başka bir şey değildir. Ülkemizin güzide yayın kuruluşlarını boykot çağrısıyla hedef yapmak, bir süredir sürdürdükleri vandallığın bir başka boyutudur.

"KİMSE SİZİN EMİR ERİNİZ DEĞİL"

Bağımsızlık, bugün hedef gösterdiğiniz kurum ve kuruluşların yaptığıdır. Bağımsızlık, alın teriyle, akıl teriyle aydınlık bir Türkiye için çalışan emekçilerin sizin gibilere rağmen ürettikleridir. Şunu iyi bilin ki Sayın Özel, bağımsızlık sizin anladığınız ve arzuladığınız türden bir vasıf değildir. Zira kimse sizin emir eriniz değildir.