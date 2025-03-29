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'Boykot listesinde' bulunan kafeye saldırı: 4 gözaltı

'Boykot listesinde' bulunan kafeye saldırı: 4 gözaltı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'boykot' listesinde duyurduğu kafe zincirinin İstanbul Maltepe'deki bir şubesi saldırıya uğradı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar gerekçe gösterilerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından, bir kahve zinciri boykot listesine alındı.

CHP'nin, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlediği miting sonrası boykot listesindeki kafenin Maltepe'deki şubesi talan edildi.

Maltepe’de Espressolab’da oturan müşteriler ile mitingden dönen bir grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Sandalyeler havada uçuştu. Polisin müdahalesi sonrasında birkaç kişinin yaptığı provokatif hareketler engellendi.

4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir işletmeye, bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, iş yerine ve orada bulunanlara önce sözlü tacizde bulunan grubun, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar verdiği ifade edildi.

Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ, E.D. ve Y.K'nin gözaltına alındığı, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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