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Togg kullanıcılarına bayram müjdesi

Togg kullanıcılarına bayram müjdesi

Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatılan Trugo şarj işlemleri, 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Togg İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gürcan Karakaş, Togg sahiplerinin kullandığı Trumore uygulamasının paylaşımını alıntıladı.

Buna göre şarj işlemleri, 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

Karakaş, "Togg T10X kullanıcılarına özel bayram enerjisi bizden" ifadesine de yer verdi.

Bu kapsamda T10X sahipleri arife günü ve bayram boyunca şarj işlemlerini ücretsiz gerçekleştirecek.

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