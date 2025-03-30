Özgür Özel İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim için imza kampanyası başlattı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon Akçaabat'taki köyünde İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim için imza kampanyası başlattı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklana Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Akçaabat’ta gitti.

Özel, bayram namazı çıkışında İmamoğlu'nun köyünde hem İmamoğlu'nun özgürlüğü için başlatılan imza kampanyasına ilk imzayı attırdı.

Özel, burada yaptığı konuşmada "Bir ayrılık yaşattırılıyor. Biz de bugün onun gelemedi, köyüne hep beraber geldik, namazımızı kıldık. Burada bir büyük kampanyayı başlatmaya geldik. Caminin dışına çıktığımda Rukiye teyzem geldi, dün akşam hiç uyumadım sabahı bekledim, Ekrem oğlum için ilk imzayı ben vermeye geldim dedi. Bu imzayı ilk kez Rukiye anneden, sonra kendi köylülerden, sonra dalga dalga bütün Türkiye’ye bu imza kampanyası yayılacak. Ekrem Başkanın özgürlüğü ve Türkiye’nin aydınlık yarınlara, herkesin yüzünün güleceği yarınlara kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz.”" ifadelerini kullandı.