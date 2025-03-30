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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Liseler 3 yıla düşecek mi?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Liseler 3 yıla düşecek mi?

Lise eğitiminin 3 yıla düşürülüp düşürülmeyeceği eğitim camiasında ve kamuoyunda merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Lisenin yeniden tasarlanması veya ele alınması, çok fazla parametre içeren bir konu" ifadelerini kullandı.

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Zorunlu eğitim tartışmalarına ilişkin de konuşan Tekin "Henüz kararlaştırılmış bir şey yok" dedi ve şunları kaydetti:

"'Ara eleman sorunu yaşanıyor’ diyorlar"

 “Lisenin yeniden tasarlanması veya ele alınması, çok fazla parametre içeren bir konu. Bir adım attığınızda bunun derslik, yatırım, öğretmen karşılığı gibi etkilediği alanlar var. ‘Eğitim süresinin 12 yıl olmasından dolayı ara eleman sorunu yaşanıyor’ diyorlar. Biz de sektörle yaptığımız toplantıda ‘O zaman buyurun tartışalım. Bundan mı kaynaklanıyor, başka bir şeyden mi kaynaklanıyor, beraber bulalım’ diye konuşmuştuk. Bu tartışılıyor kamuoyunda. Henüz kararlaştırılmış bir şey yok” dedi.

"Attığınız adımların ardından gelen eleştiriler için ne değerlendiriyorsunuz? " sorusuna da Tekin şu cevabı verdi:

Bu yıl okul öncesi, 1, 5, ve 9. sınıflarda kademeli olarak hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle, eğitim sistemimizin hem ulusal hem de küresel anlamda güçlü ve bağımsız bir yapıya kavuşturacağız inşallah. Bu model, çocuklarımıza sadece dünya standartlarında bir eğitim değil; aynı zamanda kendi kültürlerinden, değerlerinden ve kimliklerinden beslenen bir eğitim de sunuyor. Bu, bizim geleceğe yönelik en büyük hedefimizdir.

Açık söylemek gerekirse bir akademisyen olarak eleştirinin bizi zenginleştireceğine inanıyorum. Ancak yapılan eleştiriler ideolojik ön yargılar ve siyasal kaygılardan uzak olması gerekir. Aldığımız her kararı uzun analizler ve istişareler sonrasında hayata geçiriyoruz.

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