YÖK Başkanı resmen duyurdu! Üniversitelerde üç ay yaz tatili kalkıyor

DERS VE KREDİ SAYISINDA AZALMA OLMAYACAK

Prof. Dr. Özvar, daha önce yaptığı açıklamada üniversite lisans eğitiminin 2026-2027 akademik yılından itibaren üç yıl olarak planlandığını duyurmuştu. Yeni modelin, ders içerikleri ve kredi sayılarında herhangi bir azaltmaya gidilmeden uygulanacağını vurgulayan Özvar, toplam sürenin kısalmasının farklı bir yöntemle sağlanacağını ifade etti.





