YÖK Başkanı resmen duyurdu! Üniversitelerde üç ay yaz tatili kalkıyor
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, lisans eğitimi için planlanan uygulama hakkında açıklamalarda bulundu. Üniversite eğitiminin 3 yıla indirilmesini öngören uygulamada ders ve krediler korunurken, üçüncü dönem için yaz tatilinin kısaltılması planlanıyor. Alınan kararlar üniversiteler eylülde başlayıp temmuzda kapanacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni sistemin detaylarını duyurdu. Lisans programlarının üç yıla düşürülmesini hedefleyen çalışma hakkında konuşan Özvar, uzun yaz tatillerinin kaldırılmasının gündeme geldiğini belirtti.
DERS VE KREDİ SAYISINDA AZALMA OLMAYACAK
Prof. Dr. Özvar, daha önce yaptığı açıklamada üniversite lisans eğitiminin 2026-2027 akademik yılından itibaren üç yıl olarak planlandığını duyurmuştu. Yeni modelin, ders içerikleri ve kredi sayılarında herhangi bir azaltmaya gidilmeden uygulanacağını vurgulayan Özvar, toplam sürenin kısalmasının farklı bir yöntemle sağlanacağını ifade etti.
ÜNİVERSİTELERDE TATİL DÖNEMİ KISALIYOR
İki dönemin nasıl telafi edileceği merak edilirken, Özvar bu soruya da açıklık getirdi. Öğrencilerin ders ve kredi kaybı yaşamayacağını belirten Özvar, üçüncü dönemin takvime eklenmesi için gerekli sürenin tatil dönemlerinden kısaltılarak oluşturulacağını söyledi.
Planlanan düzenleme hayata geçtiğinde, üniversitelerin 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren eylül ayının başında eğitime başlayıp temmuz ortasında akademik yılı tamamlaması öngörülüyor.